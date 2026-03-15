Finale Emilia, prospettive dopo il sequestro della discarica: incontro aperto ai cittadini

L’Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi si prepara a incontrare la cittadinanza in una conferenza pubblica fissata per lunedì 16 marzo alle ore 21, presso il Paladiversivo di Massa Finalese. L’appuntamento - affermano gli organizzatori - sarà l’occasione per aggiornare la comunità sugli sviluppi più recenti della vicenda ambientale che da tempo alimenta attenzione e preoccupazione nel territorio e che è sfociata di recente con il sequesto della discarica.





Gli organizzatori spiegano che l’incontro servirà a fare il punto sulle attività in corso e sulle prospettive future. 'Abbiamo sempre chiesto il sequestro e la tutela della salute e dell'ambiente. Ci ha pensato la Magistratura - dichiarano i promotori, sottolineando come l’intervento dell’autorità giudiziaria abbia rappresentato un passaggio decisivo. Secondo l’Osservatorio, la fase che si aprirà nei prossimi mesi sarà ancora più cruciale: 'Adesso inizia una nuova fase e siamo decisi a portare a casa due risultati più grandi: la bonifica di tutta l’area e ottenere giustizia in Tribunale. Noi ci crediamo'.

L’invito rivolto alla popolazione è chiaro: partecipare numerosi per condividere informazioni, porre domande e contribuire a un percorso di vigilanza civica che l’Osservatorio intende portare avanti con determinazione.

Se vuoi, posso anche preparare una versione più breve, una più istituzionale o una più narrativa, a seconda dell’uso che ne farai.