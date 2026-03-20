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Videosorveglianza: 133 telecamere vigilano sul territorio di Finale Emilia

Videosorveglianza: 133 telecamere vigilano sul territorio di Finale Emilia

Dieci sono gli apparecchi di videosorveglianza dotati di sistema di lettura targhe (targa system) che permettono di controllare e registrare gli accessi

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Sono 133 le telecamere che vigilano, 24 ore al giorno, sul territorio comunale di Finale Emilia. Dopo le ultime installazioni, concluse nel corso della settimana, la copertura delle vie di accesso alla città, dei luoghi più frequentati del centro storico è ulteriormente aumentata.

'Abbiamo installato – spiega il sindaco Claudio Poletti – più di dieci telecamere che consentono 4 punti di ripresa, in grado quindi di coprire simultaneamente quattro diverse angolazioni o aree. Con queste dotazioni, il controllo del nostro territorio è ancora più efficace, grazie anche alla sala di controllo particolarmente efficiente, collocata presso la nostra polizia locale, i cui agenti si occupano del monitoraggio dei punti di accesso ai centri urbani, degli edifici pubblici, delle scuole e dei principali luoghi di aggregazione come parchi, impianti sportivi, piazze e vie del centro storico'.

Dieci sono gli apparecchi di videosorveglianza dotati di sistema di lettura targhe (targa system) che permettono di controllare e registrare gli accessi a Finale Emilia e Massa Finalese. I sistemi dotati di queste tecnologie sono particolarmente efficaci e utili anche per eventuali indagini svolte da altre forze dell’ordine.

'Siamo consapevoli – aggiunge il sindaco – che le problematiche relative alla sicurezza, oltre che molto avvertite dai cittadini, sono realmente gravi ovunque, non solo nel nostro comune e nella nostra provincia. Per cercare di ovviare a queste difficoltà, l’amministrazione ha stanziato risorse considerevoli, che sono certo daranno risultati importanti già nel breve e medio periodo. Fondamentale per il conseguimento dell’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei residenti è poi la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine che operano nel territorio, collaborazione che riteniamo già significativa, ma che ci auguriamo possa ulteriormente migliorare nel tempo'.

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