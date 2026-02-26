'Sequestro discarica, per i cittadini finalesi giornata storica'

'Per i cittadini di Finale Emilia oggi è una giornata storica. Il sequestro della discarica è un risultato enorme e incredibile: sono anni che denunciamo un inquinamento delle falde senza precedenti. Anni che chiediamo il sequestro e oggi abbiamo coronato un sogno a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Da anni si registrano in questo territorio valori di inquinanti che hanno superato le soglie di legge, uno scandalo che continuava e a cui occorreva mettere uno stop definitivo a una situazione gravissima e drammatica. Oggi è un giorno storico, i cittadini hanno vinto'. Così Maurizio Poletti, referente del Comitato Civico Ora Tocca a Noi che da anni si batte per sensibilizzare e denunciare l'impatto ambientale derivante dalla proseguimento dell'attività della discarica a Finale Emilia e nel merito del sequestro disposto dalla Procura.

'E’ grande la soddisfazione per l’attività che l’Osservatorio Civico Ora tocca a noi ha fatto e ringrazio i cittadini che ci sono stati vicini. Oggi si fa giustizia, era un problema enorme, ora occorre procedere con la bonifica di un territorio inquinato' - ha concluso Poletti a nome del comitato.

