Finale Emilia, arrestato spacciatore 40enne: aveva 30 dosi di cocaina e 7 di hashish

Disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, tutti i giorni, presso la stazione carabinieri di Finale Emilia

Il 19 febbraio, durante un servizio perlustrativo in via Casumaro Bondeno, i carabinieri di Finale Emilia hanno fermato un uomo di 40 anni mentre era su una bicicletta nei pressi di una tabaccheria, rinvenendo e sequestrando 6 involucri di cocaina e 2 di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto dei militari di Mirandola e dell’unità cinofila della Polizia Locale mirandolese, ha permesso l’ulteriore sequestro di 24 involucri di cocaina e 5 pezzi di hashish, un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi, 3.300 euro in contanti sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione di polizia giudiziaria si è conclusa dunque con il sequestro di 30 dosi di cocaina e di 7 dosi di hashish, per un rispettivo peso complessivo lordo di 30,17 grammi e di 64,32 grammi.

L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Carpi e oggi, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, tutti i giorni, presso la stazione carabinieri di Finale Emilia.

