Finale Emilia, viaggiava senza patente e con otto coltelli in auto

Il proprietario del mezzo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere e sanzionato per incauto affidamento del veicolo

Ieri i carabinieri di Finale Emilia hanno intercettato, nelle prime ore notturne, un’autovettura che procedeva lungo via Trento e Trieste, su cui viaggiano due giovani del posto.

Durante la perquisizione sono stati trovati addosso al passeggero, un coltello a lama fissa di 9 centimetri custodito alla cintura, mentre all’interno dell’auto, di sua proprietà, erano nascosti altri otto coltelli di varie tipologie, tra cui un modello a scatto e diversi serramanico.

Presso la sua abitazione, i carabinieri hanno trovato un ulteriore pugnale tattico con lama di 4 centimetri, detenuto senza la prevista denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutto il materiale è stato sequestrato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di quella Amministrativa per le valutazioni di competenza.

Il conducente del veicolo era privo, invece, della patente di guida, mai conseguita, ed era in possesso di una modica quantità di hashish: per lui sono scattate la sanzione per guida senza patente e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Il proprietario del mezzo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere e sanzionato per incauto affidamento del veicolo.

