Finale Emilia, sbanda con l'auto e finisce contro un albero: muore a 35 anni

Tragedia nel ferrarese. In un incidente stradale avvenuto intono alle 13.30 lungo la strada provinciale tra Bondeno e Scortichino, a pochi chilometri da Finale Emilia, è deceduto Alessandro Pancaldi, 35enne, conosciuto a Finale dove lavorava alla Flori group.

Il giovane era alla guida della sua Lancia Musa quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero ai lati della strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Bondeno, i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, oltre ai carabinieri, per Alessandro Pancaldi non c'è stato nulla da fare.