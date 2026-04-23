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Finale Emilia, dissequestro discarica Feronia. Il sindaco: 'Incredulità e amarezza'

Finale Emilia, dissequestro discarica Feronia. Il sindaco: 'Incredulità e amarezza'

'Non rinunciamo a confermare la nostra posizione, forti del sostegno del Consiglio Comunale, a garanzia della salvaguardia della sicurezza della sicurezza'

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'Dopo l’incredulità per la decisione e la sorpresa per non aver ricevuto alcuna comunicazione, si fa largo una grande amarezza'. Così il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti torna sulla vicenda del secondo dissequestro della discarica Feronia.

'In questi anni – prosegue Poletti – abbiamo investito molto, sia finanziariamente che professionalmente, per essere attrezzati e preparati dal punto di vista tecnico e legale al fine di seguire direttamente e con competenza, su mandato del Consiglio Comunale, lo sviluppo dell’iter legato all’accertamento del livello di inquinamento delle falde e delle conseguenti responsabilità. Gli studi approfonditi, tanto dal punto di vista chimico quanto da quello geologico, che abbiamo prodotto hanno contribuito a fornire alla Procura e al Pubblico Ministero dati incontrovertibili sull’esatto stato di inquinamento della discarica che ne confermano, a nostro giudizio, la gravità'.

'In attesa delle motivazioni che hanno portato al dissequestro – aggiunge il sindaco di Finale Emilia – non rinunciamo a confermare la nostra posizione istituzionale, forti del sostegno del Consiglio Comunale, a garanzia della salvaguardia della sicurezza della salute dei cittadini e dell’ambiente. Restiamo in attesa dei dati relativi ai carotaggi e alle perforazioni, oltre al posizionamento dei nuovi piezometri in diverse parti del territorio, ordinati dalla Procura della Repubblica ed eseguiti nell’ultimo mese – conclude Poletti - nell’auspicio che le risultanze dei dati forniti siano sufficientemente chiare per capire se le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) riguardanti i metalli e gli inquinanti sotto esame siano conformi o difformi rispetto ai valori riferiti ai prelievi eseguiti all’interno della discarica. Nel frattempo, valuteremo con il Consiglio Comunale i prossimi passi da fare, coerentemente con le decisioni fin qui adottate e le azioni svolte'.

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