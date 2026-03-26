Finale Emilia, furto ed estorsione a scuola: denunciati tre studenti minorenni
Il 12 marzo due studenti si erano impossessati del portafoglio della vittima e il 17 marzo 2026, altri due giovani avevano rivolto minacce al coetaneo
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