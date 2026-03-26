Finale Emilia, furto ed estorsione a scuola: denunciati tre studenti minorenni

Ieri i carabinieri di Finale Emilia, a conclusione di un’attività d’indagine avviata a seguito della denuncia presentata il 12 marzo dalla madre di un minorenne, hanno denunciato al Tribunale per i Minorenni di Bologna tre studenti dell’Its Italo Calvi. Il 12 marzo due studenti si erano impossessati del portafoglio della vittima e il 17 marzo 2026, altri due giovani avevano rivolto minacce al coetaneo, pretendendo la consegna di una somma di denaro nei giorni successivi. I carabinieri hanno trovato una banconota da 20 euro precedentemente fotocopiata, consegnata ai ragazzi poco prima dalla vittima.



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