Aziende di trasporti: ecco cosa serve sapere per ottimizzare la sicurezza dei processi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In questo peculiare frangente, la sicurezza rappresenta un carattere di primissimo piano.

Gestire in maniera sicura i processi, infatti, non si limita a garantire l’integrità delle merci e la protezione delle risorse umane, trattandosi di un vero e proprio requisito fondamentale per la conformità alle normative vigenti. Sono diverse, del resto, le sfide che le aziende di settore devono affrontare per garantire processi sicuri dal punto di vista operativo. È bene, inoltre, puntualizzare che esistono diverse prescrizioni legislative che le aziende del settore devono rispettare per poter operare in maniera ottimale e sicura. Nei prossimi paragrafi andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su alcuni dei caratteri principali per ottimizzare la sicurezza nell’ambito delle aziende di trasporti.



Nomina consulente ADR

Un primissimo step prescritto anche dalla legge per quanto riguarda le aziende di trasporti che si occupano della logistica di merci pericolose riguarda la nomina di un addetto alla consulenza ADR.



Questo professionista rappresenta una figura fondamentale per tutte quelle imprese che operano in ambiti ad alto rischio, trattandosi di un esperto che ha il compito di assicurarsi che tutte le operazioni legate al trasporto delle suddette merci avvenga in conformità con le normative relative all’Accordo Europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Il consulente ADR si occupa, dunque, di ridurre al minimo i rischi connessi alla sicurezza e all’ambiente in caso di incidente o gestione impropria delle merci durante il trasporto.



Tecnologie di gestione e monitoraggio

Come già precedentemente accennato, la tecnologia ha innescato una serie di cambiamenti importanti nel tessuto socioeconomico contemporaneo. Oltre ad aprire diverse sfide di fronte alle varie realtà lavorative, la digitalizzazione ha anche offerto la possibilità di sfruttare sistemi utili all’ottimizzazione dei processi sotto diversi punti di vista. Nell’ambito della logistica, i software di monitoraggio avanzati che sfruttano componenti hardware come GPS e sensori telematici permettono una gestione della flotta in tempo reale anche a distanza. Queste soluzioni permettono di prevenire fattispecie avverse come furti e incidenti e, allo stesso tempo, studiare al meglio le rotte e le condizioni di guida di determinati percorsi in modo da ottimizzarli al meglio.



Manutenzione regolare dei veicoli

Un altro carattere su cui occorre riflettere per poter ottimizzare la sicurezza nell’ambito dei trasporti riguarda la manutenzione preventiva e regolare dei veicoli. Si tratta di un carattere cruciale per poter prevenire guasti e incidenti. Un programma di manutenzione ben strutturato, infatti, offre alle aziende la possibilità di contare su mezzi in condizioni ottimali. Insieme ad un piano di formazione regolare e periodico per il personale, questa soluzione permette di ridurre notevolmente il rischio di problemi tecnici e guasti durante il trasporto, inoltre riduce i pericoli relativi alle fattispecie connesse a possibili incidenti causati dal malfunzionamento dei mezzi su strada.