Effeuno: sanificazione e lavaggio delle auto con ritiro a domicilio

Ripartire ma in sicurezza, sicuri di poter garantire il massimo livello di igiene possibile, della vostra casa, del vostro ufficio ma anche della vostra autovettura.

Effeuno Car Detailing offre un servizio di sanificazione con utilizzo di Ozono e pulizia e lavaggio degli interni con vapore a 150 gradi in grado di eliminare qualsiasi batterio dall’abitacolo della vostra auto, in modo da non incorrere in rischi. L’azienda di Modena, specializzata in sanificazione e ripristino di abitacoli e di carrozzerie ed interni, ha riaperto da pochi giorni, proprio per offrire questo servizio di pulizia straordinaria.

Ritiro a domicilio solo a Modena città

L’azienda intende agire con la massima prudenza, proprio per questo sarà premura dello staff di Effeuno ritirare la vostra autovettura a domicilio per poi riportarvela sanificata e pulita come non mai. Per contattare l’azienda è possibile chiamare direttamente Manuel al numero 340-8402827 oppure è possibile chiamare direttamente in azienda per fissare il ritiro dell’auto, in questo caso occorre chiamare allo 059-311165 e chiedere di Annalisa. Per ulteriori dettagli sull’azienda visitate il sito.