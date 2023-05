I consigli di Metatasse alle imprese per recuperare l’Iva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Metatasse , le imprese italiane attraverso la programmazione fiscale possono ridurre le tasse in modo del tutto legale, andando a calmierare la famigerata pressione fiscale italiana (che figura tra i primi posti in Europa). Come sottolineano da tempo i contabili di Metatasse, per proteggere i propri utili è necessario ampliare la propria visione e pianificare ogni singola mossa, stando bene attenti per esempio a non lasciarsi scappare le diverse opportunità di risparmio o di rimborso messe a disposizione.Tra le più importanti c'è per esempio quella del recupero IVA: vediamo di cosa si tratta e cosa deve fare un'impresa per recuperare l'IVA spettante.Come è noto l'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, ovvero un'imposta indiretta che si applica sul valore aggiunto relativo alla produzione come allo scambio di beni e di servizi. Il meccanismo è semplice: il fornitore accredita l'IVA ai propri clienti, per poi andare a versare la stessa all'erario usando il modello F24. Si capisce quindi che il sistema prevede che tutti i soggetti anticipino l'ammontare dell'IVA, per poi andare a recuperarla addebitandola ai propri clienti. E per l'appunto è previsto il recupero dell'IVA, ovvero il passaggio che vede lo Stato rimborsare l'impresa nel momento in cui quest'ultima presenta tutti i documenti che attestano la spesa effettuata.

I presupposti che giustificano la richiesta del rimborso del credito IVA formatosi durante lo svolgimento dell'attività di impresa sono contenuti negli articoli 30 e 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché nella direttiva 112/2006 del Consiglio dell’Unione Europea del 28 novembre 2006.



Come richiedere il rimborso IVA



Per recuperare l'IVA è necessario disporre di tutte le fatture relative alle transazioni oggetto del rimborso. Se fino a pochi anni fa il processo amministrativo per il recupero dell'IVA si basava sull'annotazione cumulativa, l'arrivo della fatturazione elettronica ha semplificato ulteriormente le cose, soprattutto grazie alle funzionalità messe a disposizione dagli strumenti per la gestione delle fatture elettroniche.

L'impresa può richiedere il rimborso del credito IVA relativo alla propria attività insieme alla dichiarazione annuale IVA oppure, eventualmente, può optare per la richiesta per ognuno dei primi tre trimestri dell'anno, mediante il modello IVA TR.



Quali sono i termini per le richieste di recupero IVA



Mai lasciarsi prendere alla sprovvista dalle scadenze: questo è un vero mantra per gli esperti dei Metatasse, e dovrebbe essere tale per chiunque desideri proteggere il patrimonio d'impresa. Va quindi ricordato che nel caso della richiesta di rimborso annuale dell'IVA la richiesta va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per quanto riguarda le richieste di recupero IVA trimestrali, le date sono:

Per il primo trimestre, dal 1° aprile al 30 aprile

Per il secondo trimestre, dal 1° luglio al 31 luglio

Per il terzo trimestre, dal 1° ottobre al 31 ottobre