Dejavu Store, boutique di riferimento per l’abbigliamento a Modena, firma il nuovo look della dirigenza del Modena Fc per la stagione di Serie B 2025/26. 'Un progetto nato dalla volontà di esprimere, attraverso lo stile, il legame con la città e con una delle sue realtà sportive più rappresentative - si legge in una nota -. L’iniziativa conferma la filosofia di Dejavu: unire eleganza, qualità e attenzione ai dettagli, valori che da sempre caratterizzano la boutique modenese e che si ritrovano oggi negli outfit scelti per accompagnare i dirigenti gialloblù durante eventi ufficiali e momenti istituzionali. Con questa collaborazione, Dejavu rafforza il proprio rapporto con il territorio e ribadisce la volontà di sostenere eccellenze locali, valorizzando un modo di vestire che coniuga sobrietà e personalità. Un gesto che testimonia come la moda possa raccontare identità e appartenenza, anche nel mondo dello sport, con la discrezione e lo stile che da sempre contraddistinguono Dejavu'.
Il nuovo look della dirigenza del Modena Fc firmato Dejavu
Per testimoniare come la moda possa raccontare identità e appartenenza, anche nel mondo dello sport
