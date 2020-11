Ottica Dalpasso sbarca a Modena

Con il nuovo store di 150 metri quadrati, inaugurato sabato scorso nella centralissima via Farini, Ottica Dalpasso, l’azienda reggiana leader italiana nella protesica oculare con oltre 70 anni di storia, entra ufficialmente nel mercato modenese.

L'iniziativa fa parte del nuovo programma di espansione messo a punto dalla società: 'Ottica Dalpasso ha già individuato, per il 2021, alcune posizioni strategiche per le prossime aperture' fa sapere il portavoce del gruppo, che aggiunge 'Grazie alla solidità del gruppo, l’emergenza sanitaria non ha rallentato il nostro programma di espansione'. L’Azienda infatti ha investito in un importante programma di potenziamento della propria organizzazione, con la volontà di approcciare ad un progetto retail di medio-lungo termine.

Il nuovo store a Modena esprime il dna dell’impresa: innovazione, professionalità e soluzioni dedicate si fondono per dare vita ad un’esperienza di acquisto unica, dove il cliente è ascoltato, guidato nelle sue scelte, garantito dalla migliore qualità dei prodotti e seguito anche dopo l’acquisto.

La promessa, infatti, è proporre la migliore soluzione per ogni difetto visivo, nell'occhialeria e nella contattologia specialistica dove Ottica Dalpasso è stata 'apripista' dal lontano 1950. Proposta che tantissimi clienti reggiani conoscono bene e che ora anche gli amici modenesi potranno apprezzare.

Fino al 31 dicembre Ottica Dalpasso è lieta di accogliere i nuovi amici modenesi con uno speciale benvenuto: tutti coloro che acquisteranno un nuovo occhiale da vista avranno la possibilità di acquistarne un secondo per sé o per i propri cari, pagando solo una lente perché la seconda è “regalata” da Ottica Dalpasso.

Per agevolare tutti i clienti in questo periodo di grande disagio, Ottica Dalpasso ha attivato anche la nuova piattaforma di shop online www.dalpassoshop.it dove è possibile acquistare comodamente da casa, senza limitazioni e con servizio di consegna a domicilio.