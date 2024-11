Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il programma della giornata prevede un’accoglienza alle ore 15.00, con ingresso libero per tutti i partecipanti. L'evento si svolgerà nella splendida cornice dell’agriturismo, dove i visitatori potranno esplorare le soluzioni offerte dai fornitori più noti del settore matrimoniale: dalle location alle decorazioni floreali, dagli abiti da sposa alle proposte per catering e intrattenimento.Momento clou della giornata sarà la sfilata di abiti da sposa, prevista per le ore 20.30, che offrirà agli ospiti l’occasione di vedere da vicino le ultime collezioni e le proposte più affascinanti per il grande giorno.

Per chi desidera concludere la serata con un tocco di gusto, l’agriturismo propone una cena a menù fisso, disponibile su prenotazione, per provare l’esperienza enogastronomica della struttura e assaporare i piatti pensati appositamente per gli sposi e i loro invitati.



Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per i futuri sposi di raccogliere idee e consigli per il loro matrimonio, guidati da esperti del settore pronti a rispondere a ogni domanda. La giornata sarà ricca di spunti e ispirazioni, pensata per accompagnare le coppie nella progettazione di un giorno che sia davvero indimenticabile.Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Indirizzo: Via Salimbene da Parma, 115, Reggio Emilia Telefono: 0522-533238 Email: agriturismo@ilbove.it