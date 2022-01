'Aumento carburante, Coldiretti la smetta di puntare il dito sull'autotrasporto’

'Il prezzo della benzina raggiunge livelli record in Italia con un gap competitivo dell'Italia che deve affrontare costi per il trasporto merci superiori dell'11% rispetto alla media europea. Il Paese si ritrova così ad affrontare un costo della logistica che sfiora 13 miliardi all'anno'. Ad affermarlo, in una nota, è la Coldiretti. 'Il nuovo record dei prezzi dei carburanti - prosegue la Coldiretti - ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici. A subire gli effetti è l'intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere attorno ad 1/3 sul totale dei costi per frutta e verdura'.Una presa di posizione oggi critica dalla portavoce della associazione delle piccole e medie imprese dell'autotrasporto, Cinzia Franchini.'In base agli ultimi dati diffusi in data odierna della Cgia l'aumento record del gasolio ha pesato in media per ogni tir 8600 euro in più rispetto allo scorso anno.