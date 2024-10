A Fiorano una lezione sull'altro Morricone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questo tipo di composizioni, meno note al pubblico, era ritenuta da Morricone la sua musica più importante, in quanto è vero che le colonne sonore gli hanno dato fama e benessere ma, come testimoniato in diversi seminari a cui ho partecipato dove erano presenti suoi colleghi, non era la sua scrittura preferita, in quanto era più libero di esprimersi. Ha scritto questa musica fino agli ultimi anni della sua vita, partecipando anche a manifestazioni sconosciute al grande pubblico che è senza dubbio più legato alle sue colonne sonore.In questo incontro analizzeremo queste composizioni, la sua musica cameristica per vedere quale altro compositore fosse Morricone oltre ai film Western che lo hanno reso celebre».

L’incontro avrà inizio alle 17 presso Villa Cuoghi dove ha sede l’associazione. Non si tratta di un concerto ma sono previsti momenti di ascolto e proiezione di video.

Stefano Bonacorsi