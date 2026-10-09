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Accademia nazionale della Cucina Italiana: premiato il Mercato Albinelli

Accademia nazionale della Cucina Italiana: premiato il Mercato Albinelli

'Realtà che esprime estrema qualità enogastronomica, tradizione, storia, radici. Nato nel 1931, è cresciuto con la città e ancora oggi la anima'

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L’Accademia nazionale delle Cucina Italiana, Istituzione culturale della Repubblica, ha consegnato stamattina attraverso una sua delegazione capitanata dal Prof. Mario Baraldi, il prestigioso premio Giovanni Nuvoletti al Mercato Albinelli. L’iniziativa si è svolta presso lo spazio degustazione della Acetaia Monari Federzoni, dentro al Mercato, con seguente rinfresco a base di Lambrusco e tigelle fritte gourmet con salumi del territorio. 

'Il premio al Mercato Albinelli è un dovuto riconoscimento, in quanto parliamo di una realtà che esprime estrema qualità enogastronomica, tradizione, storia, radici. Nato nel 1931, è cresciuto con la città e ancora oggi la anima' - sottolinea il professor Mario Baraldi, ex docente Unimore e oggi della Accademia della Cucina Italiana.


'Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che ci stimola ancora di più a lavorare sempre meglio per i nostri utenti, che sono i cittadini che ogni giorno vengono a fare la spesa del fresco, tutte le persone che ci scelgono per venire a pranzo o cena qui e per i tantissimi turisti nazionali ed internazionali che ospitiamo ogni giorno' - dice Alessandro Neviani, vicepresidente del Mercato.


'Il Mercato coperto di Modena è uno dei belli in Europa, con caratteristiche architettoniche e di proposta enogastronomica di elevata qualità. E’ prima di tutto un Mercato per la spesa e ha mantenuto nel tempo questa funzione, pur ospitando, a completamento dell’offerta, anche attività di ristorazione' - precisa Sergio Romagnoli, direttore dell'Albinelli.

'Il Mercato è un luogo che ospita ogni giorno anche tanto giovani, perché Modena è sempre più città universitaria ed è un luogo anche educativo, perché la visita al Mercato rientra addirittura nelle proposte formative di Memo per le scuole' - evidenzia l’assessore del Comune di Modena Federica Venturelli'.

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