Bomporto, rinviato l’incontro di 'Ora legale'

Rinviato a martedì 24 marzo l'incontro di “Ora legale” con Alessandro Gallo intervistato da Pierluigi Senatore. Il secondo appuntamento della rassegna organizzata dal Comune dei Bomporto e da Rock No War, inizialmente programmato per domani sera alla Casa della Legalità “Ilaria Alpi” di Sorbara, è stato rinviato a martedì 24 marzo in seguito al prolungamento della sospensione di eventi e manifestazioni pubbliche stabilita da Regione Emilia Romagna e Ministero della Salute per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus Covid-19.