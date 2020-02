Bomporto, Alessandro Gallo ospite della rassegna 'Ora legale'

Alessandro Gallo sarà il protagonista del secondo appuntamento della rassegna “Ora Legale”, il ciclo di incontri dedicato ai temi della legalità, organizzato dal Comune di Bomporto, in collaborazione con la onlus Rock No War. Il giornalista Pierluigi Senatore, curatore della rassegna, dialogherà con lo scrittore e regista napoletano martedì 3 marzo alle 21 presso la Casa della Legalità “Ilaria Alpi”, in piazza dei Tigli 9 a Sorbara, presentando il suo ultimo libro “Era tuo padre”, edito da Rizzoli.

Nel romanzo, l’autore racconta la storia di un padre, camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli, anche loro chiamati a fare una scelta che li segnerà per tutta la vita: essere parte o meno dell’impero criminale del padre. “Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un giornale – ha spiegato Alessandro Gallo –, ho pensato che dovevo fare una scelta: o sottolineare subito la mia appartenenza al suo mondo, oppure sottolineare che appartenevo a mia madre, a un mondo pulito, fatto di sacrifici. Un’eredità completamente diversa, ed è questa che ho scelto”.

Nato a Napoli nel 1986, Gallo è uno scrittore, attore e regista teatrale. Vive a Bologna e da anni lavora nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile, per i quali ha ricevuto diversi riconoscimenti. È coautore, insieme a Giulia Di Girolamo, del romanzo-inchiesta sulle mafie in Emilia-Romagna “Non diamoci pace. Diario di un viaggio (il)legale”.

“Ora Legale” è una rassegna di incontri promossa dal Comune di Bomporto in collaborazione con la onlus Rock No War ed è curata dal giornalista Pierluigi Senatore, che da anni si occupa di legalità e organizza eventi sul tema. Tutti gli incontri, ad ingresso libero e gratuito, si tengono presso la Casa della Legalità “Ilaria Alpi” di Sorbara e l’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio voluto dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura della legalità sul territorio.