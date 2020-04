Bomporto, un concorso per raccontare il mondo che verrà

La Banca del Tempo di Bomporto, in collaborazione con la Consulta del Volontariato e Associazionismo di Nonantola, ripropone il concorso per racconti brevi “Racconti nel frattempo”, intitolato “il Mondo che verrà”, diviso in due sezioni: 14-19 anni e adulti.

'In questi giorni sospesi, in attesa della fine dell’emergenza, disponiamo di un tempo rallentato ed amplificato: perché non provare a riempire questo frattempo con la scrittura? Non chiediamo un resoconto dei tempi del coronavirus, chiediamo molto di più: spostare l’attenzione oltre questa anomala e difficile situazione, fare appello a tutta la fantasia e cimentarsi in un racconto breve proiettato nel futuro prossimo - affermano i promotori della iniziativa -. Quel futuro che incontreremo presto, superata l’emergenza e che non sarà la normalità com’era, quel mondo in cui bisognerà pensare e costruire una nuova normalità, quel nuovo Mondo che verrà'.

Il concorso scade il 3 maggio ed è riservato a residenti o domiciliati nella provincia di Modena. Per i primi 3 classificati di ogni categoria buoni spendibili per l'acquisto di libri.