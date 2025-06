Estate modenese, ecco a chi vanno i 135mila di contributi pubblici: a Radio Bruno 80mila

Pochi giorni fa l'amministrazione comunale ha presentato il cartellone dell'Estate modenese 2025 (qui) e in una delibera di giunta di mercoledì sono stati approvati i contributi per le iniziative culturali connesse a tali appuntamenti per complessivi 135mila euro. Ecco il dettaglio dei contributi assegnati.

A Radio Bruno vanno 80mila euro per l’iniziativa “Yoga Radio Bruno Estate” per due serate (10 e 11 luglio) di musica live ad ingresso libero e gratuito in piazza Roma.

A Juta all’Orto srl vanno 25mila euro per l’iniziativa “Orto Sonoro Festival” dal 12 al 27 luglio con un programma di musica live, cinema, talks ed eventi dal vivo ai Giardini Ducali.

All’Associazione Musicampus vanno 7500 euro per l’iniziativa in collaborazione con il Comune di Castelnuovo “Note al Lennon” due serate (6 e 21 agosto) di musica live folk.

A Fondazione Campori vanno 7mila euro per l’iniziativa “Arti Vive Festival 2025” il 12 luglio con un concerto di Whitemary.

A La Capriola srl vanno 2900 euro per le iniziative “Sei tu ritratti di donne tra danza e poesia e l’Arte della Danza l’identità di un territorio” nelle serate di settembre.

A Salotto Culturale Modena aps vanno 5mila euro per l’iniziativa “Facciamo salotto” nelle serate del 1/15/24 agosto.

A Laboratorio Culturale aps vanno 7800 euro per l’iniziativa “Artinscena Festival” con tre serate di performances live (7,10 e 31 agosto).