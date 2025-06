Estate modenese: piazze parchi e cortili come palcoscenici

Modena si appresta a vivere l'estate con una fitta rete di eventi di intrattenimento fino a settembre, a partire dalla Festa della Musica nel prossimo weekend. Un’estate che coinvolge tutta la città e invita residenti e visitatori a vivere Modena in ogni suo spazio, con una proposta ricca, diffusa e trasversale.Il cartellone – articolato e gratuito - è promosso dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e Gruppo Hera, da molti anni sponsor fondamentale, e realizzato grazie alla collaborazione con gli enti e le numerose associazioni culturali della città.L'Estate modenese 2025 è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale con gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti, dell'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, del presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, del vice presidente del Gruppo Hera Tommaso Rotella e della presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri.Protagonisti dell’estate sono dunque piazze, cortili, parchi e spazi culturali, trasformati in luoghi di incontro, spettacolo e convivialità. Tra le novità più attese, piazza Sant’Agostino, ribattezzata per l’estate semplicemente “santAGOstino, una piazza per la cultura”: uno spazio che si libera temporaneamente delle auto e diventa arena culturale con 36 serate a ingresso gratuito dal 18 luglio al 14 settembre.In programma concerti, spettacoli teatrali, cinema e incontri con grandi protagonisti come Luca Ward, Elio Germano, Nada, Peppe Servillo, Offlaga Disco Pax e Jacopo Veneziani, e anche il cinema grazie alla collaborazione con il Biografilm Festival. E poi i dialoghi attorno all’arte e i laboratori proposti da Fondazione Ago con Ago Off.Ai Giardini Ducali prosegue la rassegna estiva di Juta all’Orto, con appuntamenti a ingresso libero: concerti e dj set con Whitemary, Bremo, Gazebo Penguins, Baseball Gregg, Post Nebbia e il Revol Wave Orchestra Festival. Anche qui cinema sotto le stelle con film selezionati da Crispy Cinema Club e dalla piattaforma Mubi, come “Aftersun”, “Petite Maman”, “Gasoline Rainbow” e “Made in England”, e poi il venerdì universitario in collaborazione con il Tube Club ed eventi originali come la presentazione live del podcast “Ho conosciuto Kurt Cobain” e un Anniversary Summer Reading dedicato a Pier Vittorio Tondelli.Nel cuore di Modena, il Pomposa Summer Village 2025 trasforma ogni settimana piazza Pomposa in un villaggio estivo: il mercoledì con spettacoli circensi per grandi e piccoli, il venerdì con concerti di cover band, il sabato con la serata CantiaMo dedicata al karaoke, la domenica con spettacoli di burattini e marionette.In piazza Roma tornano a breve le Notti Ducali Live con grandi nomi: Paolo Fresu con Mare Nostrum (24 giugno), Cristiano De André (26 giugno) e gli UB40 (27 giugno).E poi la doppia attesissima data del Radio Bruno Estate il 10 e 11 luglio, con un cast di grandi artisti ancora top-secret.Nel cortile del Melograno dell’Istituto Venturi prosegue L’Altro Suono, festival a cura del Teatro Comunale: “El retablo di maese pedro” di Manuel De Falla (13-14 luglio), “La rabbia e l’orgoglio” con Valeria Solarino dedicato a Oriana Fallaci (17 luglio) fino al “Disney in Concert” con le più celebri colonne sonore Disney il 27 luglio.In piazza XX Settembre, il martedì si anima con Jazz al Café Zemian, sei serate di musica jazz per riempire un giorno solitamente privo di eventi estivi. A sua volta, il Supercinema estivo accompagna tutta l’estate con il meglio del cinema italiano e internazionale, incontri con autori e proiezioni sotto le stelle fino a settembre.Il Palazzo dei Musei propone un ricco calendario di eventi gratuiti: laboratori per bambini, cacce al tesoro, visite serali con musica, percorsi sonori immersivi, esperienze tra arte e letteratura. Iniziative speciali per l’apertura estiva del Museo Civico e della Gipsoteca Graziosi.Alla Casa Museo Pavarotti prosegue “Musica Maestro!2025”, rassegna musicale che celebra i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti con eventi di qualità che spaziano dalla grande lirica ai giovani talenti.A Modena Est, torna “CicloTeatro, esperienze teatrali in bicicletta” a cura di Cajka Teatro d’Avanguardia Popolare: tre appuntamenti (25 giugno, 9 luglio e 10 settembre) che intrecciano teatro, natura e storie di resistenza. Un’esperienza gratuita per un massimo di 20 partecipanti a serata.