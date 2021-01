Festival Musicale Estense: crowdfunding per il disco O quam pulchra es

Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense promuove la musica estense con un nuovo progetto. È noto che la Biblioteca Estense possiede beni musicali straordinari, e per questo la musica è al centro del grande progetto di digitalizzazione. Insieme all’ ensemble musicale laReverdie, lancia da domani, la campagna di crowdfunding “O quam pulchra es: musica mariana alla corte di Lionello d’Este, Ferrara 1448”, un progetto discografico che si occuperà del repertorio dedicato alla Madonna tratto dal magnifico e importantissimo codice Quattrocentesco Mod B. Le musiche contenute sono spesso in copia unica: 131 composizioni di autori di area franco-fiamminga, come Guillaume Du Fay, Jilles Binchoise e Johannes Fede e inglese come John Dunstable, Leonel Power, John Forest, John Plummer, a dimostrazione della grande visuale internazionale della corte estense ferrarese. L’Associazione Musicale Estense per questo progetto ha vinto un apposito bando (Funder 35, a cui partecipa la Fondazione di Modena, riservato alle organizzazioni già beneficiarie) che integrerà economicamente la raccolta fondi (crowdfunding), se giunto a buon fine, consentendone la riuscita completa. La campagna avrà una durata di 40 giorni e sarà proposta sulla piattaforma di crowdfunding Eppela.

Associazione Musicale Estense, organizzatrice del Festival Grandezze & Meraviglie, da oltre 20 anni propone 1000 anni di cultura musicale, con predilezione per la grande collezione ducale della Biblioteca Estense di Modena. Grazie a diverse collaborazioni è riuscita a contribuire a progetti di decine di compact-disc ancor oggi in circolazione, intercettando progetti già avviati.

laReverdie, da oltre 35 anni, si occupa dello studio e dell’esecuzione del patrimonio musicale tra Duecento e Quattrocento. L’ensemble, di fama mondiale, ha inciso più di 20 CD, ciascuno dei quali si è sempre concentrato su progetti originali dedicati o a temi particolarmente suggestivi, o a codici musicali, o ad autori dell’epoca medievale e tardo medievale.



Stefano Soranna