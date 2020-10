Grandezze & Meraviglie, il liuto in Europa

Domenica 18 ottobre alle 17, nel Salone di Archeologia dei Musei Civici di Modena,propone il concertoconarciliuto, arricchito dalla presentazione di alcuni strumenti storici da parte di. L’evento è a pagamento ed è consigliata la prenotazione (tel. 3458450413). I capolavori presentati sono di. Il liuto è lo strumento principe del Rinascimento e autori di tutta Europa gli dedicano numerose composizioni. Le sue caratteristiche, un suono intimo, parlante e profondo, vengono esaltate nelle pagine cameristiche ad esso dedicate, di cui è sottolineata l’origine improvvisativa, la toccata, o dalla musica da danza, come le gagliarde, le correnti. Nel corso del Barocco, lo strumento lascia progressivamente posto ad archi e tastiere, ma nel XVII secolo mantiene ancora un ruolo di primo piano nella produzione dei maggiori compositori. In questo concerto, l’ascoltatore viene portato in un viaggio musicale condotto sulle corde dell’arciliuto attraverso grandi pagine dei maggiori compositori dell’epoca.è un musicista specializzato in liuti di epoca barocca. Il suo primo CD da solistaè stato premiato con il massimo di 5 stelle dalla rivista Amadeus. Si è esibito in tutta Europa, in Argentina, Brasile, Siria, Giappone e in Cina, in alcuni luoghi tra i più importanti per la musica classica e barocca come il Conservatorio Tchaikovski di Mosca, la Shanghai Symphony Hall, la Fudan Univesrity a Shanghai, il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, il Sanssouci Festival di Podstam, VBV a Varaždin. Ingresso 13 euro.