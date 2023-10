Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













«Una rivoluzione sta avvenendo», sottolinea Francesco Borgonovo nella prefazione del libro: «L'obiettivo finale è quello di cambiare non soltanto i comportamenti, le abitudini e lo stare al mondo dell'essere umano, ma di modificarne radicalmente la natura, la costituzione, persino la biologia. La reazione, tuttavia, è possibile. Anche perché, semplicemente, esiste, è istintiva, spontanea, talvolta incontrollata. Ha bisogno, però, di essere alimentata. Di acqua fresca per il pensiero, soprattutto. Ed è esattamente quella che fornisce Boni Castellane: avatar concretissimo, hacker del liberalismo, troll guerrigliero, in questa fase storica gli tocca la parte dell'antivirus, del software reazionario che infetta per bloccare un'altra e peggiore infezione. Boni è il legionario accecato dal sole, il miliziano nascosto tra le fronde.Senza sparare un colpo, difende la cittadella. Tutt'intorno, è terra ostile».Bonifacio Castellane, detto Boni, è il nom de plume di un misterioso cantore del risveglio del pensiero tradizionale e conservatore, da qualche anno balzato nell’interesse di molti per l’eleganza e la qualità della sua produzione giornalistica e intellettuale.Esce in libreria con “In Terra Ostile”, un manuale di rifondazione interiore politicamente scorretto e ispirato a tutti quelli che sono i valori tradizionali, reali, veri, “normali” della nostra civiltà. Ha un seguito di oltre 33 mila persone su Twitter e dialoga in stretto legame con nomi di primo grido del panorama “conservatore”, in particolar modo con Francesco Borgonovo (con cui collabora per ByoBlu) e Pietrangelo Buttafuoco. Ritenuto riferimento essenziale per il mondo della destra culturale italiana nell’odierna diaspora valoriale.