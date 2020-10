Mirandola, alla scoperta delle collezione di quadri dei Pico

Il libro monografico 'La quadreria dei Pico nel Palazzo Ducale di Mirandola' di Simonetta Calzolari, studiosa impegnata da anni nella divulgazione del patrimonio artistico della Bassa modenese, ci introduce alla scoperta di una collezione privata quella dei dipinti che i Pico, signori di Mirandola, possedevano nel castello della cittadina, collezione andata completamente dispersa all'epoca dell'ultimo duca della casata Francesco Maria. Il testo ricostruisce le vicende della formazione di quella che era una vera e propria pinacoteca principesca e la sua successiva vendita e vengono analizzate alcune opere che ne facevano parte e si sono potute ritrovare, ora finite in collezioni private o in musei. Il volume è in vendita a Mirandola presso le librerie l'Asterisco e quella della Galleria del popolo di Sergio Vincenzi. Per info 3494642372.