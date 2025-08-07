Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali

L’allestimento, un viaggio immersivo in una sorta di paradiso della biodiversità perduta, propone immagini lussureggianti di piante e animali che avvolgono la palazzina seicentesca per suggerire una riflessione sull’ambiente naturale minacciato dai cambiamenti climatici. La mostra, curata da Francesca Fontana, è realizzata con immagini tratte da collezioni storiche del Museo della Figurina, dove è possibile ammirare le figurine originali
Le visite si svolgono con l’orario estivo (dal mercoledì alla domenica dalle 15 alle 19) e con il biglietto intero (10 euro, 7 per i modenesi, 5 il ridotto) valido per entrambe le sedi in agosto, mentre in settembre il biglietto sarà ridotto per tutti (5 euro) visto che il Museo della Figurina rimane chiuso dall’1 al 18 settembre per l’allestimento di una nuova mostra.
Visite gratuite per tutti anche nei tre giorni del Festivalfilosofia alla mostra in Palazzina e al Museo della Figurina: venerdì 19 e sabato 20 settembre dalle 9 alle 23, domenica 21 settembre dalle 9 alle 21. In settembre (il 6, il 13 e il 20) riprendono anche le visite guidate del sabato, senza costi aggiuntivi: ci si può già prenotare sul sito www.agomodena.it.
Dall’11 aprile al 3 agosto le presenze sono state complessivamente 17.903 (quasi 11 mila in Palazzina e oltre 7 mila al Museo della Figurina), circa 250 persone hanno seguito le visite guidate del sabato e 400 hanno partecipato alle diverse iniziative promosse nell’ambito della mostra, mentre sono stati circa 250 i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle visite e ai laboratori didattici. Oltre 150 le persone che hanno partecipato alle visite organizzate nell’ambito delle attività di welfare culturale in collaborazione con Centri anziani, associazioni impegnate nel volontariato e nel campo dell’Alzheimer.
Nelle prime domenica del mese gratuite, iniziativa che Fondazione Ago ha introdotto a partire da maggio, le presenze in mostra hanno superato complessivamente le 2.200 persone, quasi 700 anche domenica 3 agosto.
I visitatori stranieri della mostra sono stati complessivamente 1.511, provenienti da 55 nazioni diverse, e rappresentano l’8,5 per cento delle presenze.