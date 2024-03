Modena, 'Me ne Friction' sabato a La Tenda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra gli artisti coinvolti, spesso molto prima del loro successo nazionale, figurano Cesare Cremonini, Manuel Agnelli (Afterhours), Banda Bassotti, Howard Jones, Tiromancino, Tuxedomoon, Nabat, Luca Carboni, Elio e Le Storie Tese, Modena City Ramblers, Nada, Cristina Donà, Casino Royale, Carmen Consoli, Bugo, Morgan, Massimo Zamboni, Scisma, Paolo Benvegnù, Fabrizio Tavernelli, Colapesce, Violante Placido, Angela Baraldi, Il Teatro degli Orrori, Offlaga Disco Pax, Tre Allegri Ragazzi Morti, Piovedistravento, Federico Fiumani (Diaframma), Massimo Volume, Diathriba, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Rats, Garbo, Madaski, Subsonica, Sangue Misto, Prozac+, Punkreas e Bandabardò.



Una serata per ricordare cos'è stato Friction e per ritrovarsi “tra amici”. Alle 19 l’inaugurazione della mostra “Condoglianze”, accompagnata dalla sonorizzazione dei dj set di Sgrinzo e Dj Plastik. Alle 21 inizierà la kermesse presentata dalla speaker radiofonica Lara Mammi e da Zanna. Sarà un susseguirsi di racconti e volti. Si passerà da Fabrizio Tavernelli che presenterà il suo ultimo libro 'Quando gli alieni rapivano le mucche' e il disco in fase di progettazione 'Resa Incondizionata' al videoclip ufficiale dell’associazione raccontato dal regista Davide Montorsi con Andrea Palmieri e Andrea Boni; per poi accogliere sul palco i Diathriba (Davide Borghi, Andrea Cavani, Davide Grimaldi, Stefano Vignudelli), ma non mancherà neanche il racconto di “Fresh, storia di Cento concerti” con Samuele Lambertini, Davide Cristiani, Pier Maria Ferrari e i Kilowater. Intorno alle 22.30 si comincerà con la musica dal vivo nelle mani di una resident band composta dai migliori musicisti del territorio, che affiancherà i tanti ospiti da Wilko dei Rats a Giancarlo Frigieri, Fabrizio Tavernelli ed Andrea Franchi. In scaletta la canzoni che hanno segnato la storia di Friction.

Stefano Soranna