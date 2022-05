Vignola, Fabrizio Tavernelli presenta Algoritmi al Circolo Ribalta

concept basato sulla onnipresenza degli algoritmi in ogni ambito della società e dell’esistenza degli umani. L’album si inserisce nel percorso eclettico, esplorando nuove strade musicali e letterarie. Ospite speciale della serata, Giorgio Canali, presente anche all'interno del disco; “Fabrizio Tavernelli Complesso” proporrà dal vivo il nuovo album con incursioni nel repertorio precedente e toccando episodi salienti degli AFA.Ad aprire la serata il progetto 80'S MON AMOUR di ZUG (Zona Utopica Garantita) con Danilo Fatur, poeta del popolo, tra i fondatori dei CCCP insieme a Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni.Fabrizio Tavernelli, cantante, produttore, musicista, scrittore. Attivo negli anni ’80 con EnManque D’Autre e dal ’93 al 1999 con gli Afa (Acid Folk Alleanza) con i quali incide cinque album dal crossover all’ elettronica per Sugar di Caterina Caselli e Dischi del Mulo/Consorzio Produttori Indipendenti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.