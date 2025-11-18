Zocca, al via la nuova Scuola di Teatro Vasco Rossi
Corso di teatro sperimentale condotto da Andrea Ferrari e rivolto a chi ha più di 14 anni; si svolgerà a Zocca, proprio nel teatro dedicato a Vasco
Sponsor ufficiale dell’iniziativa è lo stesso Vasco che ci crede molto nel progetto, lui che il teatro sperimentale lo ha fatto: a Bologna, nei primissimi anni 70, quando frequentava il liceo Tanari.Un’esperienza per lui, ai tempi giovanissimo, fondamentale, utile a formarsi culturalmente, artisticamente e politicamente. Una pratica che gli è servita nella vita, innanzitutto per uscire da quella timidezza che, spesso, può essere di impedimento a un’espressione libera.Il desiderio di Vasco, allora, è di trasmettere la sua esperienza offrendo un percorso di Teatro sperimentale, ai giovani del suo paese, e non solo, a quanti hanno bisogno di conoscersi e realizzarsi secondo le proprie attitudini. Nella speranza che sia loro utile così come lo è stato per lui da giovanissimo.Vasco Rossi ricorda bene quel periodo. 'Erano i primissimi anni ’70, c’era un grande fermento culturale in quegli anni e Bologna, con la sua università, era una città all’avanguardia. Io facevo il Tanari, la scuola di ragioneria che mio padre mi aveva obbligato a fare, dove, peraltro, ho avuto come insegnante di italiano un grande professor Farinelli che ci apriva le menti.
