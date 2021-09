Affitti a Modena, prezzi gonfiati anche del 20%

Poche case in affitto e i prezzi salgono alle stelle. Anche a Modena Udicon Emilia-Romagna sta ricevendo svariate segnalazioni riguardo a richieste di locazione decisamente fuori mercato. L’Osservatorio dell’associazione sta approfondendo le criticità emerse con riscontri e testimonianze di consumatori che parlano di rialzi, rispetto alla media degli affitti, anche del 20 per cento, in alcuni casi pari a più del doppio di quanto previsto dai patti territoriali.'Qualche esempio? Bilocali in città, spesso datati, con una metratura compresa tra i 50 e i 60 metri quadrati possono arrivare a costare anche 700/750 euro al mese, rispetto a un prezzo medio che il mercato collocherebbe nella fascia 500/600 euro, a seconda che siano comprese o meno le spese condominiali oppure sia presente un garage. A fare schizzare all’insù l’affitto mensile è poi l’anno di costruzione dell’immobile: anche a Modena, infatti, scarseggiano le soluzioni di recente realizzazione e quelle poche disponibili presentano un canone insostenibile da una famiglia che percepisce due salari medi - continua l'associazione -. Udicon Emilia Romagna invita i cittadini a segnalare i casi più eclatanti in modo da poterli approfondire e sottoporre alle autorità competenti in materia. A sua volta, l’Osservatorio dell’associazione continuerà a vigilare sull’andamento dei prezzi delle locazioni, denunciando gli eventuali abusi'.