Allo Stato 'avanzano' 6 miliardi di euro

Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il miglioramento del saldo è dovuto principalmente all’incasso dei contributi a fondo perduto versati dalla UE e previsti dal Recovery Fund. Si registra, inoltre, l’andamento positivo degli incassi fiscali legato all’aumento dei versamenti delle imposte indirette, IVA interna e accise, e dei contributi.Il saldo ha beneficiato anche di una riduzione dal lato dei pagamenti, determinata dalla minore spesa delle Amministrazioni Centrali e Territoriali e, soprattutto, dal venir meno delle prestazioni erogate dall’Agenzia delle Entrate e dal Commissario Straordinario, previste dai provvedimenti legislativi emanati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.La spesa per interessi sui titoli di Stato presenta una riduzione di circa 150 milioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.Foto: la sede del Mef, Ministero delle Finanze. L'attuale ministro è Daniele Franco

