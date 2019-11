Analisi Federconsumatori: la sfida tra Coop e Esselunga corre on line

Eccola la attesa indagine sui prezzi nei supermercati modenesi promossa da Federconsumatori . 'Quest'anno sono 52 i punti vendita monitorati in 15 comuni modenesi, rappresentativi di tutti i distretti --. Si registra a Modena, tra settembre 2018 e settembre 2019 un aumento dei prezzi più che triplo rispetto all'indice nazionale (0,7% a Modena, 0,2% nazionale). Numeri piccoli ma che debbono preoccupare. Si evidenzia la progressiva crisi di una parte delle insegne che operano nel commercio di vicinato, con una ulteriore crescita del divario con il resto del sistema. Una situazione che danneggia soprattutto la fascia più debole, gli anziani e le persone a bassa mobilità. Anche nella nostra provincia continua l'inarrestabile crescita delle diverse tipologie di discount, ormai non distante dal 20% del mercato, con un prodotto su quattro che viene venduto in queste realtà commerciali. Il cuore della nostra analisi è la misurazione del livello di concorrenza tra insegne e nei territori. Una concorrenza che, quando è alta, determina grandi benefici per le famiglie, e quando è scarsa o assente danneggia i consumatori. Un esempio concreto: una famiglia che effettua la spesa nel negozio più conveniente di Finale Emilia spende il 10,7% in più rispetto al punto vendita più conveniente di Fiorano (Carrello Grandi marche). Secondo le nostre stime si traduce in una maggior spesa annua di 595 euro, una differenza di circa 6 settimane di spesa in un anno'.L'analisi è davvero articolata, ma merita un confronto puntale la categoria della'Due delle principali catene commerciali presenti sul territorio della provincia di Modena, Esselunga e Coop, hanno ampliato la loro offerta commerciale affiancando al tradizionale canale di vendita la possibilità di effettuare la Spesa online - spiega Federconsumatori -. Ecco i principali servizi offerti ed una sintesi comparativa del livello dei prezzi tra i due servizi.Il contributo di consegna è di 7,90 euro (6,90 per ordini di importo su-periore a 110 euro. Prevista la consegna gratuita per i disabili, contributo consegna ridotto a 3,45 per le persone di 70 anni o più e spesa minima 40 euro.Il contributo di consegna varia tra 3,90 e 7,90 euro in base alla fascia oraria di consegna scelta, spesa minima 50 euro'.