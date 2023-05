Bolletta acqua, a Modena costi in aumento e in rete si perde il 36%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













da professionista sottopongo alla sua attenzione, un problema annoso, legato ai consumi idrici e alla perdita della preziosa acqua.Andando ad effettuare un confronto, tra una bolletta Lirca del 2021 e stesso periodo 2023, si nota come vi sia stata una notevole differenza in termini di costi. Si è passati da un costo unitario di 9,374444 a 26,217772. In uno stesso periodo per una utenza cittadina:Totale bolletta 2021 870,80 euroTotale bolletta 2023 2.127,60 euro.In realtà, l’ultimo rapporto cittadinanza attiva e gli ultimi dati istat, indicano due situazioni diverse. La stima della variazioni del costo del consumo idrico per un appartamento ‘tipo’ era indicato in aumento con una percentuale pari al 4,6%.Parallelamente la perdita idrica per Modena, riferita al 2020, inserita nelle pubblicazioni 2023 è pari al 36,7% in comune e di poco inferiore in provincia.Sempre da professionista, chiedo se è lecito, in un momento storico come questo consentire a strutture di porre condizioni esasperate da un punto di vista economico, oltre che una mancanza di intervento da un punto di vista strutturale, che si spera venga effettuata quanto prima grazie al Pnrr.