Bonaccini a Dubai per esportare l'innovazione digitale

La missione istituzionale guidata dal presidente Bonaccini ha portato in questi giorni a Dubai il sistema Emilia-Romagna con le diverse espressioni del mondo produttivo, accademico, sociale e culturale.L’Emilia-Romagna è infatti tra le 15 Regioni italiane che hanno aderito al progetto del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Prima Esposizione universale che si tiene in un Paese dell’area Menasa (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale), Expo Dubai rappresenta una vetrina mondiale a cui partecipano 200 Stati.Numerosi i campi di collaborazione, con la possibilità per la Regione di offrire agli Emirati Arabi Uniti una piattaforma privilegiata con il Tecnopolo di Bologna nei campi del climate change, industria agroalimentare, salute e industria 4.0 attraverso anche alta formazione, progetti di ricerca e sviluppo congiunti, creazione di startup innovative. Ancora, intelligenza artificiale: la possibilità per Dubai di investire in sinergia con imprese e la Rete regionale Alta Tecnologia, contando sulla piattaforma europea che ruota attorno ai Tecnopoli di Bologna e di Modena, il Tecnopolo di Reggio Emilia per l’industria 4.0, il motore elettrico, le batterie. Oltre all’invito a visitare l’Emilia-Romagna a maggio in occasione della Motor Valley Fest.