Bper, approvato il bilancio: dividendo da 0,06 euro per azione

L’Assemblea ha inoltre approvato l’autorizzazione all’acquisto (per un periodo di diciotto mesi) e alla disposizione (senza limiti temporali) di azioni proprie a servizio del piano di incentivazione di lungo termine “Piano ILT 2022-2024”, del sistema incentivante MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto, che prevedono corresponsione di quote della componente variabile della remunerazione mediante assegnazione di azioni ordinarie di Bper Banca. L’autorizzazione ha ad oggetto un numero massimo di 13.667.067 azioni ordinarie per un controvalore totale di circa 26 milioni di euro.Il titolo ha fatto registrare al momento un buon andamento in Borsa con un segno positivo tra il 3% e 4%.