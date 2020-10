Bper Banca, profondo rosso in borsa

FTSE MIB - scrive l'agenzia Teleborsa -

Giornata drammatica da profondo rosso per i risparmiatori Bper che hanno visto il valore delle azioni dellla banca del 7,06%, nel giorno dell'avvio dell'aumento di capitale da 802 milioni di euro, necessario a rilevare le filiali Intesa-UBI. Aumento che viene reaizzato ad un prezzo di 0,90 euro con uno sconto del 30% sul prezzo teorico.Il titolo è stato sospeso in mattinata per eccesso di ribasso. Per gli analisti il crollo è effetto anche delle parole dell'Ad Alessandro Vandelli, che ha nuovamente escluso possibili aggregazioni.'Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indiceevidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,119 Euro. Prima resistenza a 1,297. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,045'Nella foto, l'AD Bper Banca Alessandro Vandelli