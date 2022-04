Bper, compensi stellari: ecco quanto guadagnano i vertici della banca

L'assemblea Bper di oggi, oltre ad avere approvato il bilancio 2021 , ha anche approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.Ecco dunque il quadro completo del monte compensi 2021 ( qui i dati 2020 ), anno, lo ricordiamo, che ha segnato la svolta ai vertici della società con l'addio di Pietro Ferrari alla presidenza e di Vandelli come ad, sostituiti da Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani.Pietro Ferrari (ex presidente): 122mila euro per 4 mesi di caricaFlavia Mazzarella (attuale presidente,): 283mila euro per 8 mesi di caricaGiuseppe Caponcelli (ex vicepresidente): 42mila euro per 4 mesi di caricaPiero Luigi Montani (Ad): 1.076.000 euro per 8 mesi di caricaAlessandro Vandelli (ex Ad): 653mila euro per 4 mesi di carica, 2.200.000 euro come indennità di fine caricaRiccardo Barbieri (consigliere): 133mila euroElena Beccali (consigliere): 112mila euroMassimo Belcredi (ex consigliere): 36mila euro per 4 mesi di caricaMara Bernardini (ex consigliere): 44mila euro per 4 mesi di caricaLuciano Filippo Camagni (ex consigliere): 36mila euro per 4 mesi di caricaSilvia Elisabetta Candini (consigliere): 127mila euroMaria Elena Cappello (consigliere): 85mila euro per 8 mesi di caricaCristiano Cincotti (consigliere): 78mila euro per 8 mesi di caricaGianfranco Farre (consigliere): 89mila euro per 8 mesi di caricaAlessandro Robin Foti (consigliere): 125mila euroRoberto Giay (consigliere): 77mila euro per 8 mesi di caricaElisabetta Gualandri (ex consigliere): 55mila euro per 4 mesi di caricaOrnella Rita Lucia Moro (ex consigliere): 37mila euro per 4 mesi di caricaMario Noera (ex consigliere): 35mila euro per 4 mesi di caricaGianni Franco Papa (consigliere): 120mila euro per 8 mesi di caricaMarisa Pappalardo (consigliere): 112mila euroMonica Pilloni (consigliere): 88mila euro per 8 mesi di caricaAlessandra Ruzzu (ex consigliere): 10mila euro per 1 mese di caricaGianluca Santi (consigliere): 78mila euro per 8 mesi di caricaRossella Schiavini (ex consigliere): 41mila euro per 4 mesi di caricaElisa Valeriani (consigliere): 59mila euro per 6 mesi di caricaValeria Venturelli (ex consigliere): 46mila euro del 2018 per 4 mesi di caricaNicola Bruni (ex presidente del collegio sindacale): 26mila euro per 2 mesi di caricaDaniela Travella (presidente del collegio sindacale): 78mila euro per 6 mesi di caricaPaolo De Mitri (sindaco effettivo): 113mila euroCristina Calandra Buonaura (ex sindaco effettivo): 29mila euro per 4 mesi di caricaDiano Rizzo: (ex sindaco effettivo): 29mila euro per 4 mesi di caricaFrancesca Sandrolini (ex sindaco effettivo): 29mila euro per 4 mesi di caricaVincenzo Tardini (ex sindaco effettivo): 29mila euro per 4 mesi di caricaPatrizia Tettamanzi (sindaco effettivo): 70mila euro.