Bper, Flavia Mazzarella è la nuova presidente

Come previsto, dopo l'Assemblea di questa mattina , il nuovo Consiglio di amministrazione di Bper, ha proceduto nel pomeriggio alla nomina delle cariche sociali. Presidente è Flavia Mazzarella che va a sostituire Pietro Ferrari, mentre l'amministratore delegato, come già annunciato, è Piero Luigi Montani. Flavia Mazzarella (primo nome della lista 3 Unipol), attuale presidente di Banca Finnat, è stata dunque preferita all’ex dg di Unicredit, Gianni Franco Papa.

