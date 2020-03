Castelfrigo, Cisl: 'Ok Cremonini, ora rilanciare l'azienda'

'Si conclude finalmente una lunga fase di incertezza per i 125 lavoratori di Castelfrigo (80 diretti e 45 in somministrazione) che, nonostante gravi difficoltà, hanno garantito con impegno e sacrificio la continuità produttiva di un’azienda che non ha mai smesso di ricevere commesse e ordini'. Così Daniele Donnarumma, sindacalista della Fai Cisl Emilia Centrale (l’organizzazione più rappresentativa in Castelfrigo) commenta l'acquisizione di Castelfrigo da parte del gruppo Cremonini.