'Certo non si è fermato il tam tam mediatico sulle vicende della Seta futura, anche in seno alle discussioni sulla futura azienda unica, ma assolutamente non è pervenuta ai sindacati alcuna risposta degna di questo nome rispetto alle proposte per il Contratto Unico per i lavoratori. Dunque la domanda nasce spontanea: cosa interessa davvero alla proprietà di Seta? Gli interessa il futuro dell’azienda, il benessere dei lavoratori e la qualità del servizio? O è solo questione di un posto in più o in meno nel futuro assetto dell’azienda unica? A Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro dell’Emilia Romagna interessano il bene dei lavoratori e delle lavoratrici, i loro diritti ad un salario dignitoso e ad un lavoro di qualità e in sicurezza; interessa la garanzia di un servizio pubblico essenziale per i cittadini (oggi fortemente a rischio per l’assenza di personale dovuta anche alle carenti condizioni economiche e dal taglio al fondo nazionale del settore). Il Contratto Unico è la risposta - continuano i sindacati -.
Cgil, Cisl, Uil regionali: 'Seta, i Comuni soci mettano le risorse per il contratto unico'
'Retribuire correttamente le persone che quel servizio svolgono e permettere loro di operare con la massima sicurezza'
