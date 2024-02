Cisl Emilia Centrale sfiora i 100mila iscritti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così Rosamaria Papaleo, segretario generale di Cisl Emilia Centrale, spiega i dati che raccontano la condizione dell’organizzazione, la prima per dimensioni in Emilia-Romagna e tra le prime in Italia.'Mai come oggi c’è bisogno di sindacato, inteso come capacità di servire e proteggere le Comunità, con un impegno che, attenzione, inizia sui luoghi di lavoro ma prosegue occupandosi della vita delle persone, a 360 gradi – prosegue il segretario –.

Lo facciamo con le nostre categorie e associazioni uscendo dagli schemi comodi e utilizzando proposte e linguaggio adatti al nostro tempo. Lo facciamo con tutta la passione di cui siamo capaci per rimettere in sintonia la parola ‘sindacato’ con le speranze, le paure e i progetti delle persone. I numeri ci dicono che i cittadini lo stanno capendo bene, così come hanno appoggiato con convinzione la nostra proposta di introdurre la partecipazione dei lavoratori nelle imprese: la rivoluzione dal basso a favore di chi lavora e di chi dà lavoro, la più grande da 30 anni a questa parte'.



Giovani in aumento

Guardando i numeri, Cisl Emilia Centrale ha registrato nel 2023 ben 98.719 iscritti, continuando il suo trend di crescita. I lavoratori attivi sono 47.197 (47.8%), i cittadini iscritti alla categoria dei pensionati Fnp sono il 45.



5%.



La fascia d’età che va dai 18 ai 35 anni rappresenta quasi 10.000 lavoratori iscritti, in un solo anno altri 485 giovani lavoratori e lavoratrici hanno scelto Cisl.

E a proposito: Cisl è un sindacato sempre più apprezzato dalle donne. Più della metà degli iscritti (52.19%, 51.521 persone) sono donne.



Categorie in ascesa

Cisl Emilia Centrale è strutturata in diciannove categorie, ben otto delle quali nel 2023 hanno superato i dati del 2017, i primi a regime da quando Cisl Modena e Cisl Reggio Emilia si sono fuse.

E’ stata imponente la crescita delle categorie funzione pubblica (+7.3%) e trasporti (+18%), ma in generale segnano buone performance edili, metalmeccanici, scuola, medici, interinali e lavoratori del super settore del terziario. In sostanza gli ambiti principali della vita produttiva di una comunità. Sotto la guida di Adelmo Lasagni, infine, la categoria Fnp ha conquistato la fiducia di altri 1.900 pensionati dal 2017.

'Siamo orgogliosi di questi numeri? Sì, tantissimo. Ancora di più, però, sentiamo il dovere di inserire il nostro impegno e i nostri risultati nella cornice di un lavoro straordinario che Cisl sta promuovendo ovunque, con dirigenti che hanno accettato la sfida del cambiamento, come il segretario regionale Filippo Pieri e il segretario nazionale Luigi Sbarra, cui dico grazie per la spinta ad ascoltare le Comunità e a prendere insieme le decisioni che possono fare la differenza'.