Con la app targata Modena la spesa in 60 minuti

Apperlo.it - tutta la tua città in un’app - rappresenta l’innovativo modo di fare la spesa, è a Modena che nasce da una da un’idea di Simone Caiazzo affiancato da un punto di vista tecnico e societario dallo sviluppatore informatico Andrea Evangelista, la nuova ed innovativa applicazione, gestita dalla NewCo Start-up innovativa Digital Oriented.La collaborazione con vari professionisti parte dall’ambito commerciale, con il supporto di Mario Mirabelli.Il progetto dell’applicazione è quello di raccogliere le esigenze di tutti i negozi di piccole, medie e grandi dimensioni e soddisfare le necessità dei clienti in tempi record. E’ stato infatti testato che i tempi di consegna si aggirano nel massimo dei 60 minuti.L’utilità dell’applicazione è legata al servizio innovativo da un punto di vista tecnologicamente avanzato della scelta dei prodotti con riduzione del tempo ed evitando file. La possibilità di acquistare eccellenze italiane, mettendo in risalto la filiera legata alla produzione locale, e sviluppando una micro distribuzione, che non è in grado di reggere la concorrenza con i colossi del settore on line.Digital Oriented si prefissa di supportare ogni tipo di idea innovativa proposta, vista la giovane età dei titolari, da chiunque abbia interesse nello sviluppare digitalmente un nuovo business, con occhio di riguardo per tutto quello che è legato, anche ma non solo, allo sviluppo locale.Il concetto di digitalizzazione si amplia tramite l’innovazione di processo che va ad equilibrare le esigenze del soggetto più tecnologico, e quelle del soggetto meno tecnologico.Un esempio legato a progetti futuri sono quelli legati all’ambito della sostenibilità, ad esempio ad una soluzione tecnologica per la riduzione degli sprechi alimentari, o ancora al progetto legato all’utilizzo di packaging innovativi con un riutilizzo del 100%.Il rapporto che si sta creando con i vari shopper sarà basato sull’utilizzo di mezzi elettrici, tramite una partnership con primaria azienda locale del mondo dello sharing system.Il riscontro, già ottenuto, dalla collaborazione con alcuni Comuni fa ben sperare nell’ampliamento oltre che nel successo del progetto.