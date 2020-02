Contratto Federlegno, mobilitazione davanti alla azienda di Orsini

Si è tenuto questa mattina il presidio davanti ai cancelli della Sistem Costruzioni a Solignano di Castelvetro, l’azienda del presidente di Federlegno, Emanuele Orsini (nella foto) a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Federlegno-Arredo e in vista dello sciopero nazionale del 21 febbraio.

La mobilitazione è stata promossa dai sindacati di settore Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Il presidio e lo sciopero nazionale rientrano nella mobilitazione che Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno deciso di mettere in campo a seguito dell’interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale che andava avanti da mesi.

'Nell’ultimo incontro del 9 gennaio, dopo 8 mesi di trattative l’associazione Federlegno Arredo ha deciso di abbandonare il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto. Negli 11 incontri le delegazioni sindacali hanno sempre dimostrato ampia disponibilità a trovare soluzioni condivise senza però ricevere risposte positive su nessun titolo della piattaforma presentata a maggio 2019 - afferma la Cgil in una nota -. Federlegno ha dimostrato di perseguire un modello di impresa basato non sulla qualità del lavoro, sugli investimenti, sulla professionalità e sul benessere organizzativo, ma solo ed esclusivamente sulla riduzione dei costi e su una gestione unilaterale dell’organizzazione del lavoro'.