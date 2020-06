Coop: 'Nessun atteggiamento vessatorio, inaccettabili accuse da Cgil'

'Riteniamo doveroso fare delle precisazioni a fronte di quanto comunicato pubblicamente dalla Filcams Cgil di Modena su “atteggiamenti vessatori” nei confronti dei lavoratori che ci lascia davvero senza parole'. Così in una nota Coop Alleanza 3.0 replica alle accuse lanciate questa mattina dal sindacato sul nostro giornale.

'La Cooperativa è aperta al dialogo e al confronto ed è sempre intervenuta con prontezza davanti ai casi comprovati segnalati dall’organizzazione sindacale modenese. Non sono dunque accettabili le dichiarazioni espresse in modo generico e poco circostanziato, diffuse nel comunicato della Filcams Cgil di Modena. Il rispetto e il sostegno dei lavoratori è uno dei tratti distintivi di Coop Alleanza 3.0 che può annoverare un contratto integrativo e un servizio di welfare aziendale “Piùperte” tra i più avanzati. Il welfare aziendale infatti promuove iniziative in diversi campi come la mobilità sostenibile e la tutela della salute come nel caso dell’iniziativa “In bici alla Coop”; alle esigenze delle famiglie con i rimborsi sulle iscrizioni dei figli ai centri estivi; fino al rimborso sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico - afferma la cooperativa -. È inoltre importante ricordare come sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 la Cooperativa sia stata, con iniziative e gesti concreti, al fianco dei suoi lavoratori, i quali hanno profuso impegno e professionalità straordinari per garantire ogni giorno il servizio ai soci e ai clienti'.

'Tra gli interventi ricordiamo oltre che le misure attuate per permettere ai lavoratori coinvolti in prima linea di svolgere le attività in un ambiente il più possibile sicuro e sereno (come ad esempio la distribuzione di mascherine e il montaggio di plexiglass protettivi) anche misure di sostegno a loro dedicate. Tra queste l’erogazione di buoni spesa fino a 200 euro; il sostegno ai lavoratori che assistono i figli minori di 14 anni, o si trovano in condizione di quarantena a cui la Cooperativa ha partecipato con un contributo di 5.000 ore; forme di supporto psicologico e l’aggiunta grazie all’accordo tra Coopersalute e Unisalute alla polizza sanitaria di una ulteriore garanzia di rimborso, che riconosce una diaria giornaliera per gli iscritti che fossero ricoverati in strutture sanitarie per il contagio da virus, o trovarsi in isolamento domiciliare a causa di positività al virus' - chiude Coop Alleanza 3.0.