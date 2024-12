Crisi Maserati, Elkan a Modena: 'Rimaniamo uniti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente di Stellantis ha visitato la sede di Maserati in un momento di forte crisi per il marchio di lusso, con un crollo delle vendite anche del 60%. Elkann ha ribadito l'importanza di restare uniti per affrontare le sfide del settore e ha espresso il suo sostegno ai lavoratori, ringraziandoli per il loro impegno e passione.

Santo Ficili, il nuovo amministratore delegato, ha accolto Elkann a Modena, sottolineando l'importanza di un passato unico e di una proiezione verso il futuro con grande energia.

Elkann ha espresso fiducia nel rilancio del marchio e ha promesso di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e redditizia



Intanto il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo sul caso Stellantis: si terrà il 17 dicembre, con la società, i sindacati e le Regioni dove sono presenti gli stabilimenti, tra cui l'Emilia-Romagna che, oltre alla casa automobilistica del Tridente, conta la Vm a Cento, nel Ferrarese. Il ministro Adolfo Urso, nel Question time alla Camera, ha assicurato che 'è intenzione del Governo aumentare la dotazione del fondo automotive, per poter garantire nel 2025 una somma equa o superiore a quanto originariamente previsto'.