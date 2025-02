Crisi Maserati, più che dimezzati i ricavi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Maserati, brand Stellantis, chiude il 2024 con vendite in deciso calo e una perdita operativa (Aoi) di 260 milioni di euro, rispetto a un risultato positivo per 141 milioni nel 2023. Il margine Aoi è negativo del -25% rispetto al +6% del 2023.

Più che dimezzati i ricavi a 1,04 miliardi, rispetto ai 2,3 miliardi del 2023 (-54%) mentre le consegne sono diminuite del 57% a 11.300 unità rispetto alle 26.600 dello scorso.

Maserati, si fa notare in ambienti vicini all'azienda, sta attraversando una fase cruciale del suo percorso e sta adottando nuove misure strategiche per rafforzare il proprio futuro. Con un piano chiaro, il 2025 sarà un anno fondamentale, segnato dal lancio di nuovi prodotti, iniziative commerciali su nelle diverse aree geografiche e dal 'Year of the Trident', che celebrerà il centenario del marchio.