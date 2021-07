De Vinco in pensione, Guido Gilli nuovo presidente Domus Assistenza

Guido Gilli è il nuovo presidente della cooperativa sociale Domus Assistenza. È stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei soci in sostituzione di Gaetano De Vinco, che è andato in pensione dopo aver guidato Domus Assistenza per 29 anni.Formiginese, 63 anni, in Domus Assistenza dal 2003, Gilli era responsabile amministrativo della cooperativa e, da un anno, direttore generale.Insieme al nuovo consiglio di amministrazione, rinnovato per due terzi e a maggioranza femminile, avrà il compito di confermare la leadership di Domus Assistenza in un settore (dall’assistenza agli anziani e disabili ai servizi educativi e scolastici) che ha sofferto molto a causa della pandemia. Al 31 dicembre i dipendenti erano 1.776, cinquanta in più rispetto all’anno precedente.