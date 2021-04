E' Charlie Turner il nuovo chief content officer di Ferrari

Ferrari ha conferito a Charlie Turner la carica di chief content officer, il nuovo responsabile aziendale dei contenuti per la casa di Maranello. 'Charlie', come lo chiama l'azienda, entra a far parte di Ferrari dopo aver ricoperto il ruolo di direttore editoriale di TopGear, trasmissione della Bbc, dove negli ultimi 10 anni 'ha guidato la crescita e lo sviluppo di una delle piu' grandi community mondiali' dedicata a auto e motori. In questo nuovo incarico, che assumera' nel corso dell'estate,Aggiungono dalla casa del Cavallino: 'Charlie sviluppera' e guidera' la strategia volta a definire Ferrari come un eccellente produttore di contenuti multimediali di alto profilo, da distribuire su tutte le piattaforme con l'obiettivo di informare e intrattenere la comunita' degli appassionati della Ferrari, che continua a crescere in tutto il mondo'. Il nuovo chief content officer guidera' lo sviluppo delle relazioni commerciali 'con i principali gruppi media del mondo', oltre che con le piattaforme digitali e social media, tra partner e sponsor. Cosi' John Elkann, presidente di Ferrari: 'Siamo felici dell'arrivo di Charlie con questo nuovo ruolo di chief content officer. Le sue straordinarie doti di creativita' e di eccellenza nella creazione di contenuti, insieme alla grande passione che nutre per Ferrari, sono gli elementi perfetti che definiscono questo nuovo, importante incarico'. Lo stesso Turner, intanto, dice che 'per ogni appassionato di auto non c'è nome che catturi l'immaginazione e ti faccia battere il cuore piu' della Ferrari.La proposta di venire a Maranello per essere il primo chief content officer della società è un grandissimo onore'.