E' ufficiale, la caserma Fanti ora è della società Oxen di Carpi

L'ex caserma Fanti di via Saragozza a Modena è stata ceduta dalla Provincia alla Nobel srl, società di scopo della Oxen di Carpi che nei mesi scorsi aveva presentato un'offerta di acquisto per un importo di tre milioni e 500 mila euro.

Il passaggio di proprietà con relativo rogito è stato perfezionato ieri alle presenza dei rappresentanti dell'ente e della società acquirente. L'aggiudicazione era avvenuta nei mesi scorsi dopo sei aste pubbliche di vendita andate deserte in questi ultimi anni, compresa l'ultima gara ufficiosa, seguita all'offerta, per verificare eventuali altri potenziali acquirenti.

Con il rogito, quindi, si conclude il passaggio di proprietà di un complesso storico tutelato che nei programmi degli acquirenti sarà interessato da un restauro conservativo per ricavarne residenze di pregio.

Come commenta Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, la Provincia «avrà a disposizione risorse importanti da investire nella viabilità e nelle scuole. Le vendita e il recupero dell'edificio storico, inoltre, potrà contribuire alla riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area via Saragozza, interessata da altri progetti di intervento come il liceo Sigonio».

L'ex caserma nei piani della Provincia doveva riunire tutti gli uffici periferici in un'unica sede nel cuore del centro storico di Modena, ma il ridimensionamento dell'ente in questi ultimi anni ha fatto tramontare il progetto.